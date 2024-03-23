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"Ісламська держава" підтвердила, що це її бойовики атакували московський ТРЦ

23 березня 2024, 18:25
Фото: Reuters
Терористична організація "Ісламська держава" випустила розширену заяву у зв’язку з терактом у "Крокус Сіті Холі" під москвою.

Заява, випущена від імені агенції "Амак", близької до терористів угрупування "Ісламська держава", з’явилася сьогодні в основному каналі ІДІЛ в Telegram-каналі. 

В дописі теракт у ТРЦ названо найжорстокішою атакою за останні роки. В заяві йдеться, що бойовики "Ісламської держави" вчора зробили скоординовану атаку на великий натовп християн. 

В нападі брали участь четверо бойовиків, озброєні кулеметами, пістолетами, ножами та коктейлями Молотова. 

Перед нападом бойовики спостерігали за місцем.

Терористи написали, що троє бойовиків відкрили стрілянину по людях у залі для глядачів, а четвертий учасник угруповання підпалив приміщення. У заяві сказано, що в результаті атаки не менше 300 людей загинули або отримали поранення, а на місці сталася велика пожежа.

За їх словами, напад стався у звичайному контексті бурхливої війни між "Ісламською державою" і країнами, які борються з ісламом.

"Ісламська держава" такоє опублікувала групове фото ймовірних терористів, їхні обличчя заретушовані. 

Нагадаємо, що вчора ввечері під москвою стрілянина і вибухи в ТРЦ: є загиблі та масштабна пожежа.

Вже відомо про щонайменше 133 загиблих і сотні поранених.

 

терактМоскваІсламська Держава

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