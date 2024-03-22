Під москвою стрілянина і вибухи в ТРЦ: є загиблі та масштабна пожежа (відео)

Сьогодні сталась стрілянина в підмосковному "Крокус сіті Хол" напередодні концерта: відомо про щонайменше 40 загиблих і більше 100 поранених.

Про це повідомляють росЗМІ.

Вогонь відкрили четверо чи п'ятеро людей у камуфляжі з рюкзаками та автоматами АКМ.

Пізніше вони кинули гранату або запальну шашку, внаслідок чого почалася пожежа.

ЗМІ також пишуть, що близько 100 людей заблоковано вогнем.