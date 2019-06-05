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Бойовики на Донбас 11 разів порушили перемир’я, застосувавши заборонене озброєння

Втрат серед українських військових немає
Упродовж 5 травня бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню, двічі застосувавши заборонене озброєння.
Бойовики на Донбас 11 разів порушили перемир’я, застосувавши заборонене озброєння Фото: unian.net

Бойовики двічі застосували міномети калібру 120 мм, заборонені Мінськими угодами. Також вони обстріляли позиції Збройних сил України з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомили в штабі операції Об’єднаних сил.

На Луганщині бойовики порушили перемир’я біля населених пунктів Новозванівка, Новоалександрівка та Кримське, а на Донеччині - біля селищ Талаківка, Павлопіль, Лебединське, Богданівка, Пищевик, а також міста Авдіївка. Біля Новозванівки та Авдіївки бойовики стріляли з мінометів калібру 120 мм.

Втрат серед українських військових немає. Станом на 7:00 6 травня обстрілів з боку бойовиків не зафіксовано.

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - додали в штабі.

Також, у зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі кілька днів тому під час бою з диверсантами зник український військовослужбовець.

 
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06 05 2019 08:40
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