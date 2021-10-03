Бойовики на Донбасі 21 раз порушували "перемир'я"

Бойовики 9 березня у зоні бойових дій на Донбасі 21 раз порушили "всеосяжне перемир'я".

Біля Красногорівки, Пісків, Новозванівки, Опитного та Золотого-4 зафіксували обстріли бойовиків із мінометів 120 мм та 82 мм калібрів, зі гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомляє "Громадське".

Також бойовики обстріляли українські позиції неподалік Авдіївки, Лебединського та Південного з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Біля Троїцького, Пищевика та Залізного зафіксували обстріли з ручних та станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Біля Троїцького також помітили, як бойовики облаштовували позиції.

У штабі запевняють, що українські військові відкривали вогонь у відповідь. З початку 10 березня порушень не зафіксували.

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