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Бойовики на Донбасі 21 раз порушували "перемир'я"

Серед українських військових без втрат
Бойовики 9 березня у зоні бойових дій на Донбасі 21 раз порушили "всеосяжне перемир'я".
Бойовики на Донбасі 21 раз порушували "перемир Фото: Четверта влада / Noah Brooks Photo

Біля Красногорівки, Пісків, Новозванівки, Опитного та Золотого-4 зафіксували обстріли бойовиків із мінометів 120 мм та 82 мм калібрів, зі гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомляє "Громадське".

Також бойовики обстріляли українські позиції неподалік Авдіївки, Лебединського та Південного з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Біля Троїцького, Пищевика та Залізного зафіксували обстріли з ручних та станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Біля Троїцького також помітили, як бойовики облаштовували позиції.

У штабі запевняють, що українські військові відкривали вогонь у відповідь. З початку 10 березня порушень не зафіксували.

Нагадаємо, що Зеленський заявив про підготовку до "Нормандської зустрічі"

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10 03 2021 09:25
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