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Зеленський заявив про підготовку до "Нормандської зустрічі"

Якщо зустрічі не буде, хоче зустрітися з кожним лідером окремо
Зустріч країн "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція та РФ) із питань врегулювання ситуації на Донбасі готується.
Зеленський заявив про підготовку до "Нормандської зустрічі" Фото: з вільних джерел

Про це заявив сам Зеленський 9 березня під час конференції "Україна.30", повідомляє "Громадське". 

"Я знайду формат, коли зустрінуся з кожним з цих лідерів "нормандської четвірки". Як кажуть, якщо гора не йде до Магомеда, то нічого страшного, - отже, я зустрінуся з кожним окремо", - сказав президент.

Він наголосив, що розв'язок "цього важливого питання" не відкладатимуть. Каже, що після блокування діяльності проросійських телеканалів збільшилася кількість збройних провокацій на Донбасі.

"Я не хочу пов'язувати саме з цим (закриттям телеканалів - ред.), але ми бачимо, що це в один час відбувається", - сказав президент і додав, що 10 березня плануєтться засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

"Нормандський формат"

Нову зустріч у його межах готують уже понад рік. У січні у Берліні відбулася зустріч політичних радників лідерів "нормандської четвірки", яка тривала протягом 6 годин, але домовитися хоч про щось не вийшло.

Після останньої "Нормандської зустрічі" Україна провела обмін утримуваних із "ДНР" і "ЛНР". Також із 27 липня на Донбасі діє "всеосяжне перемир'я", про яке домовились на засіданні Тристоронньої контактної групи. Водночас бойовики регулярно відкривають вогонь, а зараз спостерігається нове загострення на фронті. Дотепер за час "перемир'я" від обстрілів бойовиків загинули 13 військових.

3 березня бойовики так званої "ДНР" заявили, що отримали дозвіл на відкриття вогню на випередження "для придушення вогневих точок противника".

На думку президента Зеленського, загострення є спробою тиску на українську сторону в переговорах щодо Донбасу.

Нагадаємо, що США можуть відіграти одну з ключових ролей у досягненні миру на Донбасі
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09 03 2021 12:42
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