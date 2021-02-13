США можуть відіграти одну з ключових ролей у досягненні миру на Донбасі - Єрмак
Таку думку висловив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак в інтерв'ю на телеканалі "Україна", передає "Укрінформ" з посиланням на пресслужбу глави держави.
На запитання про можливе приєднання США до переговорів щодо Донбасу він зазначив: "У Нормандському форматі є чотири сторони. І приєднання когось нового до цього формату - це рішення чотирьох учасників".
Керівник Офісу Президента наголосив, що представники нової адміністрації США, зокрема Президент Джо Байден, віцепрезидент Камала Гарріс і держсекретар Ентоні Блінкен,"дуже добре знають і розуміють Україну, розуміють ситуацію в нашій країні". Тому, на думку Єрмака, відносини між Сполученими Штатами та Україною мають вийти на новий якісний рівень.
За його словами, сьогодні керівництво України вже має контакти з новою адміністрацією США, і вони лише розвиватимуться.
Нещодавно Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю для телепрограми Axios на платформі HBO заявив, що варто подумати про можливість створення ще одного формату переговорів стосовно Донбасу, окрім "нормандського", із залученням США.
Нагадаємо, що Зеленський хоче участі США у "нормандському форматі"
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