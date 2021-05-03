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Бойовики на Донбасі дев'ять разів порушили "перемир'я"

Українські військові стріляли у відповідь
Бойовики за 4 березня дев'ять разів порушили режим припинення вогню у зоні бойових дій на Донбасі. Українські військові від обстрілів не постраждали.
Бойовики на Донбасі дев Фото: з відкритих джерел

Обстріл бойовиків зі 120 мм мінометів зафіксували неподалік Водяного, що біля Донецька, та Водяного, що на Приазов'ї, повідомляє "Громадське".

Поблизу Авдіївки українські позиції обстріляли з автоматичних станкових гранатометів, а біля Пісків ще й з великокаліберних кулеметів. Неподалік Талаківки зафіксували обстріл зі станкових протитанкових гранатометів.

Крім того, біля Павлополя українські військові подавили засобами радіоелектронної боротьби безпілотник бойовиків, передають у штабі.

Неподалік Золотого-4 бойовики використали гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети, а поблизу Новозванівки - стрілецьку зброю.

За минулу добу українські військові не постраждали від обстрілів. Військові ООС відкривали вогонь у відповідь на обстріли бойовиків. А з початку 5 березня порушень "тиші" не фіксували.

Усього від початку нового режиму "перемир'я" й до вечора 3 березня 2021 року моніторингова місія ОБСЄ нарахувала 11 180 порушень - зокрема 3 825 вибухів, 1 281 невизначений боєприпас, що пролетів, 108 спалахів дульного полум'я, 62 освітлювальні ракети й щонайменше 5 904 черг та пострілів.

Нагадаємо, що для повної "тиші" на Донбасі потрібна велика політична воля

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05 03 2021 09:15
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