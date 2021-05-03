Бойовики на Донбасі дев'ять разів порушили "перемир'я"

Бойовики за 4 березня дев'ять разів порушили режим припинення вогню у зоні бойових дій на Донбасі. Українські військові від обстрілів не постраждали.

Обстріл бойовиків зі 120 мм мінометів зафіксували неподалік Водяного, що біля Донецька, та Водяного, що на Приазов'ї, повідомляє "Громадське".

Поблизу Авдіївки українські позиції обстріляли з автоматичних станкових гранатометів, а біля Пісків ще й з великокаліберних кулеметів. Неподалік Талаківки зафіксували обстріл зі станкових протитанкових гранатометів.

Крім того, біля Павлополя українські військові подавили засобами радіоелектронної боротьби безпілотник бойовиків, передають у штабі.

Неподалік Золотого-4 бойовики використали гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети, а поблизу Новозванівки - стрілецьку зброю.

За минулу добу українські військові не постраждали від обстрілів. Військові ООС відкривали вогонь у відповідь на обстріли бойовиків. А з початку 5 березня порушень "тиші" не фіксували.

Усього від початку нового режиму "перемир'я" й до вечора 3 березня 2021 року моніторингова місія ОБСЄ нарахувала 11 180 порушень - зокрема 3 825 вибухів, 1 281 невизначений боєприпас, що пролетів, 108 спалахів дульного полум'я, 62 освітлювальні ракети й щонайменше 5 904 черг та пострілів.

Нагадаємо, що для повної "тиші" на Донбасі потрібна велика політична воля