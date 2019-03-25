Бойовики на Донбасі обстріляли дві школи 20 і 21 березня
За даними звіту СММ ОБСЄ від 23 березня, в Петровському району Донецька на вул. Самарській, 1 представники місії зафіксували пошкодження будівлі школи - 15-сантиметрову пробоїну на висоті 30 см від землі. За оцінкою патруля ОБСЄ, це пошкодження від великокаліберного кулемета.
За словами співробітників школи, обстріл стався 21 березня вранці, коли учні вже перебували в школі. При спробі патруля СММ з'ясувати обставини події, працівники школи відмовилися відповідати на будь-які питання без дозволу бойовиків.
СММ ОБСЄ відзначає, що до обстрілу не можуть бути причетні українські військові, оскільки відстань до найближчих позицій українських військових становить не менш як 3450 метрів. Це є недосяжною відстанню для стрільби з кулемета. Крім того, школа розташована всередині житлового кварталу і з усіх боків оточена житловими будинками.
"З огляду на те, що пошкодження міститься на висоті 30 сантиметрів від землі, куля не змогла б обійти всі ці будинки", - йдеться в повідомленні.
У другому випадку, сліди обстрілу були виявлені в школі в н.п. Гольмівський: спостерігачі місії бачили отвір і кілька тріщин у вікні другого поверху з північного боку школи. Бойовики заборонили працівникам школи впускати спостерігачів Місії всередину закладу для огляду місця пошкодження і спілкуватися з цього питання.
Співробітники школи повідомили тільки те, що пошкодження утворилося в результаті попадання кулі ввечері 20 березня. Як додається, ця схема також підтверджує, що ЗСУ не можуть бути причетними до пострілу - відстань до фактичної лінії зіткнення і перебування найближчих позицій українських військових становить понад 2200 м.
Нагадаємо, що минулої доби російські окупаційні війська тричі обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил. Під час обстрілів чотири рази було застосовано заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
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