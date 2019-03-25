Доба в ООС: тричі обстріляли позиції ЗСУ, без втрат
Усі обстріли українських позицій противник здійснив у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", повідомляє прес-центр ООС.
З мінометів калібру 82 мм бойовики стріляли поблизу селища Золоте-4. Також з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї ворог відкривав вогонь у районі населеного пункту Новолуганське.
Міномети 120-го та 82-го калібрів, а також озброєння бойової машини піхоти окупанти застосували біля міста Попасна.
Загалом ворогом було випущено 38 мін калібрів 120 та 82 мм.
Втрат серед особового складу підрозділів Об'єднаних сил немає.
Як зазначається, жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил.
За даними розвідки, 24 березня вогнем у відповідь двох окупантів було знищено та одного поранено.
Станом на 7:00 25 березня ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".
У районі населеного пункту Луганське стріляли зі снайперської зброї. А поблизу селища міського типу Новотошківське з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Внаслідок обстрілів двоє українських захисників отримали поранення.
На обстріли противника підрозділи, які зазнали вогневого впливу, відповіли адекватним вогнем. Втрати противника уточнюються.
Нагадаємо, що минулої доби противник тричі порушив режим припинення вогню і зазнав втрат.
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