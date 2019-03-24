ООС: Окупанти здійснили три обстріли і втратили п'ятьох бойовиків
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти відкривали вогонь двічі: зі стрілецької зброї у районі населеного пункту Степне та з великокаліберних кулеметів поблизу села Богданівка, повідомляє прес-центр ООС.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог здійснив один обстріл українських позицій з озброєння бойової машини піхоти БМП-1 та станкового протитанкового гранатомета поблизу селища Золоте-4.
Втрат серед українських захисників немає.
Об'єднані сили відкривали вогонь у відповідь на обстріли противника, знищивши при цьому п'ятьох та поранивши одного окупанта.
Станом на 7:00 24 березня обстрілів позицій українських військ не зафіксовано.
Нагадаємо, що у Краматорську на Донеччині за тиждень до поліції здались четверо бойовиків.
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