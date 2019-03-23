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За тиждень до поліції Краматорська здались чотири бойовика

"29-річний краматорчанин на блокпості оглядав автотранспорт, перевіряв документи у водіїв та пасажирів. Завданням найманця було виявлення активних українських патріотів. Винагородою за таку "службу" були продукти та гроші"
В Краматорську на Донеччині за тиждень до поліції здались четверо бойовиків.
За тиждень до поліції Краматорська здались чотири бойовика Фото: npu.gov.ua

Чоловіки займались чергуванням на блокпостах за гроші та продовольчі пайки. Після звільнення міста, вони приховували свою причетність до бойовиків, однак вирішили звернутись до поліції, повідомляє прес-служба Нацполіції.

"29-річний краматорчанин на блокпості оглядав автотранспорт, перевіряв документи у водіїв та пасажирів. Завданням найманця було виявлення активних українських патріотів. Винагородою за таку "службу" були продукти та гроші", — повідомили правоохоронці.

Згодом чоловік вирішив покинути лави бойовиків, а коли було звільнено Краматорськ вирішив не їхати за терористами в Донецьк, а ретельно приховувати свою колишню діяльність.

З подібними заявами до правоохоронців звернулись ще троє місцевих жителів, які влітку 2014 року "проходили службу" у бойовиків "ДНР".

"Наразі поліцейські перевіряють діяльність колишніх бойовиків. Після того, як буде доведено, що на час перебування в НЗФ вони не скоювали тяжких злочинів, чоловіки будуть офіційно звільнені від кримінальної відповідальності", - заявили в поліції.

Нагадаємо, що у зоні ООС спіймали бойовика луганського угрупування "Призрак".

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23 03 2019 21:55
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