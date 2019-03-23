За тиждень до поліції Краматорська здались чотири бойовика
Чоловіки займались чергуванням на блокпостах за гроші та продовольчі пайки. Після звільнення міста, вони приховували свою причетність до бойовиків, однак вирішили звернутись до поліції, повідомляє прес-служба Нацполіції.
"29-річний краматорчанин на блокпості оглядав автотранспорт, перевіряв документи у водіїв та пасажирів. Завданням найманця було виявлення активних українських патріотів. Винагородою за таку "службу" були продукти та гроші", — повідомили правоохоронці.
Згодом чоловік вирішив покинути лави бойовиків, а коли було звільнено Краматорськ вирішив не їхати за терористами в Донецьк, а ретельно приховувати свою колишню діяльність.
З подібними заявами до правоохоронців звернулись ще троє місцевих жителів, які влітку 2014 року "проходили службу" у бойовиків "ДНР".
"Наразі поліцейські перевіряють діяльність колишніх бойовиків. Після того, як буде доведено, що на час перебування в НЗФ вони не скоювали тяжких злочинів, чоловіки будуть офіційно звільнені від кримінальної відповідальності", - заявили в поліції.
Нагадаємо, що у зоні ООС спіймали бойовика луганського угрупування "Призрак".
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