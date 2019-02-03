Бойовики на Донбасі обстріляли з важкого озброєння, один військовий поранений

Бойовики також здійснювали обстріли зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі Лебединського, а з гранатометів українських захисників обстріляли біля Травневого

Протягом 2 березня бойовики 5 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил, внаслідок чого один український військовий дістав поранення.

Як повідомили у прес-центрі штабу ООС одного разу бойовики стріляли з важкого озброєння.

Так, незаконні збройні формування вели вогонь по позиціях українських військ з мінометів калібру 120 мм біля Водяного, а з автоматичних станкових гранатометів в районі Верхньоторецького, з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї - біля Пісків.

Бойовики також здійснювали обстріли зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі Лебединського, а з гранатометів українських захисників обстріляли біля Травневого.

Нагадаємо, упродовж 1 березня бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, внаслідок чого один український військовий дістав поранення.