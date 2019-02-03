Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Бойовики на Донбасі обстріляли з важкого озброєння, один військовий поранений

Бойовики також здійснювали обстріли зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі Лебединського, а з гранатометів українських захисників обстріляли біля Травневого
Протягом 2 березня бойовики 5 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил, внаслідок чого один український військовий дістав поранення.
Бойовики на Донбасі обстріляли з важкого озброєння, один військовий поранений Фото: ООС

Як повідомили у прес-центрі штабу ООС одного разу бойовики стріляли з важкого озброєння.

Так, незаконні збройні формування вели вогонь по позиціях українських військ з мінометів калібру 120 мм біля Водяного, а з автоматичних станкових гранатометів в районі Верхньоторецького, з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї - біля Пісків.

Бойовики також здійснювали обстріли зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі Лебединського, а з гранатометів українських захисників обстріляли біля Травневого.

Нагадаємо, упродовж 1 березня бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, внаслідок чого один український військовий дістав поранення.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 03 2019 20:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Танкіст, який створює реборнів: "В процесі роботи занурююся в певну оболонку, яка заспокоює"

Танкіст, який створює реборнів: "В процесі роботи занурююся в певну оболонку, яка заспокоює"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.