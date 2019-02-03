Бойовики на Донбасі обстріляли з важкого озброєння, один військовий поранений
Як повідомили у прес-центрі штабу ООС одного разу бойовики стріляли з важкого озброєння.
Так, незаконні збройні формування вели вогонь по позиціях українських військ з мінометів калібру 120 мм біля Водяного, а з автоматичних станкових гранатометів в районі Верхньоторецького, з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї - біля Пісків.
Бойовики також здійснювали обстріли зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі Лебединського, а з гранатометів українських захисників обстріляли біля Травневого.
Нагадаємо, упродовж 1 березня бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, внаслідок чого один український військовий дістав поранення.
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