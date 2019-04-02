Бойовики на Донбасі за день чотири рази відкривали вогонь
"В смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" найманці обстріляли позиції українських військових: з мінометів калібру 82 мм., автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу населеного пункту Хутір Вільний; двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів в районі селища Новолуганське", - інформує прес-центр штабу ООС.
"В смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" злочинці обстріляли позиції наших захисників з мінометів калібру 82 мм. та автоматичних гранатометів поблизу селища Опитне", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок підступних обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.
Підрозділи, що обороняються, у відповідь подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів. Втрати противника уточнюються.
Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.
Нагадаємо, що в зоні бойових дій на Донбасі бойовики 9 разів упродовж 3 лютого порушили режим тиші, запроваджений 29 грудня. Двічі бойовики використали озброєння, заборонене Мінськими угодами, вказали у штабі.
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