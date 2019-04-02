Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Бойовики на Донбасі за день чотири рази відкривали вогонь

Жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав
Протягом поточної доби, у період з 00.00 до 18.00, противник обстріляв позиції вйськ ЗСУ на Донбасі чотири рази, в тому числі два рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Бойовики на Донбасі за день чотири рази відкривали вогонь Фото: ООС

"В смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" найманці обстріляли позиції українських військових: з мінометів калібру 82 мм., автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу населеного пункту Хутір Вільний; двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів в районі селища Новолуганське", - інформує прес-центр штабу ООС.

"В смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" злочинці обстріляли позиції наших захисників з мінометів калібру 82 мм. та автоматичних гранатометів поблизу селища Опитне", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок підступних обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.

Підрозділи, що обороняються, у відповідь подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів. Втрати противника уточнюються.

Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.

Нагадаємо, що в зоні бойових дій на Донбасі бойовики 9 разів упродовж 3 лютого порушили режим тиші, запроваджений 29 грудня. Двічі бойовики використали озброєння, заборонене Мінськими угодами, вказали у штабі.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 02 2019 18:35
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ветеранська агенція Web for you: Для учасників АТО ми робили сайти безкоштовно

Ветеранська агенція Web for you: Для учасників АТО ми робили сайти безкоштовно

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.