Бойовики на Донбасі за день чотири рази відкривали вогонь Жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав

Протягом поточної доби, у період з 00.00 до 18.00, противник обстріляв позиції вйськ ЗСУ на Донбасі чотири рази, в тому числі два рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Фото: ООС

"В смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" найманці обстріляли позиції українських військових: з мінометів калібру 82 мм., автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу населеного пункту Хутір Вільний; двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів в районі селища Новолуганське", - інформує прес-центр штабу ООС. "В смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" злочинці обстріляли позиції наших захисників з мінометів калібру 82 мм. та автоматичних гранатометів поблизу селища Опитне", - йдеться у повідомленні. Внаслідок підступних обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав. Підрозділи, що обороняються, у відповідь подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів. Втрати противника уточнюються. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових. Нагадаємо, що в зоні бойових дій на Донбасі бойовики 9 разів упродовж 3 лютого порушили режим тиші, запроваджений 29 грудня. Двічі бойовики використали озброєння, заборонене Мінськими угодами, вказали у штабі.

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