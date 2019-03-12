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Бойовики на Донбасі здійснили 5 обстрілів - штаб

Про це повідомили у штабі операції Об'єднаних сил
Бойовики 5 разів обстрілювали позиції українських військ у зоні бойових дій на Донбасі 2 грудня. Втрат серед військових унаслідок обстрілів немає.
Бойовики на Донбасі здійснили 5 обстрілів - штаб Фото:Facebook

Про це повідомили у штабі операції Об'єднаних сил, повідомляє "Громадське".

Обстріли з боку бойовиків фіксували поблизу Луганського, Павлополя, Старогнатівки, Лебединського та Авдіївки.

У листопаді 2019 року завершилося розведення військ у Золотому та поблизу Петрівського на Донбасі. Раніше сили розвели біля Станиці Луганської. Це три пілотні ділянки, де Москва вимагала розвести сили для проведення саміту лідерів «нормандської четвірки».

Згодом в Офісі президента України заявили, що лідери "нормандської четвірки" - президент України Володимир Зеленський, президент РФ Володимир Путін, президент Франції Еммануель Макрон та канцлерка Німеччини Ангела Меркель - зустрінуться 9 грудня у Парижі.

Нагадаємо, що двоє військових загинули, виконуючи бойове завдання

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03 12 2019 09:30
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