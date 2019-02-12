Доба на Донбасі: двоє військових загинули, виконуючи бойове завдання Про це повідомили у штабі операції Об'єднаних сил

Під час виконання бойового завдання у зоні бойових дій на Донбасі 1 грудня Двоє українських військових підірвалися на невідомих вибухових пристроях і померли на місці підриву.

Фото: facebook.com/backandalive

Про це повідомили у штабі операції Об'єднаних сил, повідомляє "Громадське". Упродовж 1 грудня бойовики 7 разів обстрілювали позиції українських військ у зоні бойових дій на Донбасі. Зокрема, обстріли фіксували поблизу Новолуганського, Зайцевого, Лебединського, Новогригорівки, Красногорівки, Павлополя та Широкиного. Втрат унаслідок обстрілів серед військових не зафіксували. Нагадаємо, що у суботу, 30 листопада, збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.

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