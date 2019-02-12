CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПід час виконання бойового завдання у зоні бойових дій на Донбасі 1 грудня Двоє українських військових підірвалися на невідомих вибухових пристроях і померли на місці підриву.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Доба на Донбасі: двоє військових загинули, виконуючи бойове завдання
Про це повідомили у штабі операції Об'єднаних сил
Фото: facebook.com/backandalive
Про це повідомили у штабі операції Об'єднаних сил, повідомляє "Громадське".
Упродовж 1 грудня бойовики 7 разів обстрілювали позиції українських військ у зоні бойових дій на Донбасі. Зокрема, обстріли фіксували поблизу Новолуганського, Зайцевого, Лебединського, Новогригорівки, Красногорівки, Павлополя та Широкиного. Втрат унаслідок обстрілів серед військових не зафіксували.
Нагадаємо, що у суботу, 30 листопада, збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.
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