Доба на Донбасі минула без втрат

У суботу, 30 листопада, збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.

"Ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - йдеться в ранковому зведенні штабу ООС, передає LB.ua.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська з великокаліберних кулеметів вели вогонь неподалік Новолуганського.

Три ворожих обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": неподалік Водяного - з мінометів калібру 82 мм, біля Красногорівки - з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів, поблизу Старогнатівки - зі стрілецької зброї.

Вчора, 30 листопада, внаслідок обстрілів втрат серед військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил не було.

З початку неділі зафіксовано один обстріл. З ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї російські окупаційні війська стріляли в районі Новолуганського. Втрат з нашого боку немає.

Нагадаємо, що збройні формування Російської Федерації 29 листопада 4 рази порушували режим припинення вогню на Донбасі, в результаті чого загинув один військовий зі складу Об'єднаних сил.