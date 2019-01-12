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Доба на Донбасі минула без втрат

Бойовики чотири рази відкривали вогонь
У суботу, 30 листопада, збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.
Доба на Донбасі минула без втрат

"Ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - йдеться в ранковому зведенні штабу ООС, передає LB.ua.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська з великокаліберних кулеметів вели вогонь неподалік Новолуганського.

Три ворожих обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": неподалік Водяного - з мінометів калібру 82 мм, біля Красногорівки - з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів, поблизу Старогнатівки - зі стрілецької зброї.

Вчора, 30 листопада, внаслідок обстрілів втрат серед військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил не було.

З початку неділі зафіксовано один обстріл. З ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї російські окупаційні війська стріляли в районі Новолуганського. Втрат з нашого боку немає.

Нагадаємо, що збройні формування Російської Федерації 29 листопада 4 рази порушували режим припинення вогню на Донбасі, в результаті чого загинув один військовий зі складу Об'єднаних сил.

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01 12 2019 12:00
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