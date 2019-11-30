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На Донбасі бойовики 4 рази відкривали вогонь, загинув український військовий

Зокрема, вони стріляли з кулеметів і гранатометів
Збройні формування Російської Федерації 29 листопада 4 рази порушували режим припинення вогню на Донбасі, в результаті чого загинув один військовий зі складу Об'єднаних сил.
На Донбасі бойовики 4 рази відкривали вогонь, загинув український військовий

Противник проводив обстріли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, повідомили на сторінці Операції Об'єднаних сил у facebook, передає LB.ua.

Так, вогонь вівся біля Кримського - з підствольних гранатометів і стрілецької зброї, зокрема кулеметів; двічі біля Водяного - з мінометів та кулеметів; біля Широкиного - з гранатометів і кулеметів.

На ділянках розведення сил триває моніторинг дотримання режиму тиші. У районах Петрівського та Богданівки сили ДержНС знайшли та вилучили 27 вибухонебезпечних предметів.

Під час виконання бойового завдання 29 листопада смертельне поранення отримав 26-річний військовослужбовець з села Кринички Гощанського району Рівненської області Олексій Капустян.

У загиблого залишилися мати і 3-річна дочка

Нагадаємо, що ОБСЄ може взяти на себе функцію доставки пенсій на окуповані території, це питання опрацьовується і потребує змін у законодавстві, заявив керівник Донецької військово-цивільної обласної адміністрації Павло Кириленко.

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30 11 2019 12:00
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