Бойовики накрили гранатометним вогнем позиції ООС біля Кримського
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики двічі обстріляли українські опорні пункти. Про це повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил.
Вони обстріляли їх біля Новотроїцького з автоматичних станкових гранатометів та Гнутове - з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики тричі обстріляли позиції Об'єднаних сил: двічі Золоте-4 з 122 мм артилерійських систем та 82 мм мінометів та Кримське з гранатометів різних систем.
Зазначається, що українські військові стріляли у відповідь на обстріли бойовиків.
В ООС запевнили, що військові контролюють ситуацію на лінії розмежування.
Нагадаємо, що бойовики "ЛНР" сьогодні вранці, 17 травня, обстріляли населений пункт Золоте в Попаснянському районі, снаряд влучив у житловий будинок.
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