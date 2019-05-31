Бойовики накрили мінометним вогнем позиції ООС біля Водяного і Мар’їнки
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 6 разів обстріляли позиції українських військових, повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил у Facebook.
Зокрема, двічі з 82 мм мінометів поблизу Водяного і Мар’їнки, двічі з 82 мм мінометів гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів біля Красногорівки.
Також бойовики двічі обстріляли позиції ООС з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї біля Авдіївки.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" бойовики два рази обстріляли позиції Об'єднаних сил. Під вогонь бойовиків потрапив населений пункт Травневе з артилерійських систем калібру 122 мм та Новолуганське з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів.
У штабі розповіли, що відкривали вогонь у відповідь та запевнили, що тримають ситуацію під контролем.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський зустрівся із сенатором США Робертом Портманом, якому розповів, що Україна веде дві війни - з Росією і корупцією.
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