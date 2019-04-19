Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Бойовики накрили Водяне мінометним вогнем

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики шість разів обстріляли українські опорні пункти
Бойовики сім разів порушили режим припинення вогню, жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.
Бойовики накрили Водяне мінометним вогнем Фото: ООС

Вони двічі обстріляли їх біля Павлополя і Водяного із 120 мм мінометів і з станкових протитанкових гранатометів, з 82 мм мінометів біля Пищевика, з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї біля Верхньоторецького і двічі з великокаліберних кулеметів поблизу Опитнього і Новоселівки другої, повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики обстріляли позиції Об'єднаних сил з 82 мм мінометів біля Золотого-4.

Зазначається, що українські військові стріляли у відповідь на обстріли бойовиків.

В ООС запевнили, що військові контролюють ситуацію на лінії розмежування.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 04 2019 18:44
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Історія ветерана АТО, який робить спини українців здоровішими

Історія ветерана АТО, який робить спини українців здоровішими

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.