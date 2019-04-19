CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБойовики сім разів порушили режим припинення вогню, жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Бойовики накрили Водяне мінометним вогнем
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики шість разів обстріляли українські опорні пункти
Фото: ООС
Вони двічі обстріляли їх біля Павлополя і Водяного із 120 мм мінометів і з станкових протитанкових гранатометів, з 82 мм мінометів біля Пищевика, з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї біля Верхньоторецького і двічі з великокаліберних кулеметів поблизу Опитнього і Новоселівки другої, повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики обстріляли позиції Об'єднаних сил з 82 мм мінометів біля Золотого-4.
Зазначається, що українські військові стріляли у відповідь на обстріли бойовиків.
В ООС запевнили, що військові контролюють ситуацію на лінії розмежування.
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19 04 2019 18:44 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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