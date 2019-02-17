Бойовики обстріляли автомобіль спостережної групи української сторони СЦКК, - штаб

Унаслідок обстрілу автомобіль не був пошкоджений і люди всередині не постраждали

Бойовики обстріляли автомобіль спостережної групи української сторони СЦКК зі станкового протитанкового гранатомету в районі селища Травневе Донецької області.

Автомобіль спостережної групи "Світлодарськ" української сторони СЦКК прямував у зону бойових дій для виконання завдання за призначенням, повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

"Випущена бойовиками граната влучила у землю приблизно в одному метрі від лівого борту автомобіля, на якому присутній логотип СЦКК... Дії російських найманців свідчать про те, що це було зроблено навмисно", - йдеться у заяві.

Наголошується, що унаслідок обстрілу автомобіль не був пошкоджений і люди всередині не постраждали.

Обстріл вівся у напрямку Доломітне-Травневе.