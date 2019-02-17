Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Бойовики обстріляли автомобіль спостережної групи української сторони СЦКК, - штаб

Унаслідок обстрілу автомобіль не був пошкоджений і люди всередині не постраждали
Бойовики обстріляли автомобіль спостережної групи української сторони СЦКК зі станкового протитанкового гранатомету в районі селища Травневе Донецької області.
Бойовики обстріляли автомобіль спостережної групи української сторони СЦКК, - штаб Фото:GOOGLE MAPS

Автомобіль спостережної групи "Світлодарськ" української сторони СЦКК прямував у зону бойових дій для виконання завдання за призначенням, повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

"Випущена бойовиками граната влучила у землю приблизно в одному метрі від лівого борту автомобіля, на якому присутній логотип СЦКК... Дії російських найманців свідчать про те, що це було зроблено навмисно", - йдеться у заяві.

Наголошується, що унаслідок обстрілу автомобіль не був пошкоджений і люди всередині не постраждали.

Обстріл вівся у напрямку Доломітне-Травневе.

Нагадаємо, що у неділю внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 02 2019 22:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Жити з посттравматичним розладом. Історія ветеранки після 4 років війни на Донбасі

Жити з посттравматичним розладом. Історія ветеранки після 4 років війни на Донбасі

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.