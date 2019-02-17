CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБойовики обстріляли автомобіль спостережної групи української сторони СЦКК зі станкового протитанкового гранатомету в районі селища Травневе Донецької області.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Бойовики обстріляли автомобіль спостережної групи української сторони СЦКК, - штаб
Унаслідок обстрілу автомобіль не був пошкоджений і люди всередині не постраждали
Фото:GOOGLE MAPS
Автомобіль спостережної групи "Світлодарськ" української сторони СЦКК прямував у зону бойових дій для виконання завдання за призначенням, повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.
"Випущена бойовиками граната влучила у землю приблизно в одному метрі від лівого борту автомобіля, на якому присутній логотип СЦКК... Дії російських найманців свідчать про те, що це було зроблено навмисно", - йдеться у заяві.
Наголошується, що унаслідок обстрілу автомобіль не був пошкоджений і люди всередині не постраждали.
Обстріл вівся у напрямку Доломітне-Травневе.
Нагадаємо, що у неділю внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
17 02 2019 22:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Українські військові випробували радіокомплекс для блокування роботи безпілолників
- ФОТО Чорний африканський леопард вперше за 110 років потрапив в об'єктив фотографа
- ФОТО Оновлено: У Києві поліція затримала і побила групу активістів "Хто замовив Гандзюк", - ВІДЕО
- Кардіомагнат: Як Тодуров заробляє мільйони на безкоштовних операціях, - ВІДЕОНерухомість на $2 млн і 10 млн грн заощаджень - що "накерував" очільник Інституту серця Борис Тодуров
- Жити з посттравматичним розладом. Історія ветеранки після 4 років війни на Донбасі"Коли повертаєшся з війни тебе суспільство інакше сприймає. Одна частина тебе боготворить – ти герой. Інша частина на тебе дивиться з запитанням: "Нафіга ти туди пішла і що там робила?" І, в принципі, відкрито це запитує. А є ще одна частина, яка дивиться на тебе, як на інваліда"