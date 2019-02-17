Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

ООС: бойовики стріляли з забороненої зброї, поранено військового

Підрозділи, що обороняються, у відповідь подавляли ворожий вогонь шляхом застосування чергових вогневих засобів
У неділю внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.
ООС: бойовики стріляли з забороненої зброї, поранено військового Фото: ООС

Протягом поточної доби, у період з 00.00 до 18.00, противник обстріляв позиції наших військ шість разів. При цьому зареєстровано п'ять випадків застосування озброєння, забороненого Мінськими домовленостями, йдеться у вечірньому зведенні штабу ООС.

"У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти обстріляли позиції наших захисників з мінометів калібру 120 та 82 мм – поблизу населеного пункту Лебединське; з мінометів калібру 120 мм та озброєння бойової машини піхоти БМП-1 – біля селища Піски; з мінометів калібру 82 мм – в районі населеного пункту Водяне та, вдруге, з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї; з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Павлопіль." - йдеться у повідомленні. 

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв українських захисників з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів поблизу села Катеринівка.

"Підрозділи, що обороняються, у відповідь подавляли ворожий вогонь шляхом застосування чергових вогневих засобів. Втрати противника уточнюються". - зазначають у штабі.

Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.

Нагадаємо, що минулої доби бойовики шість разів порушили режим припинення вогню. Один український військовий загинув, ще один - поранений.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 02 2019 19:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Жити з посттравматичним розладом. Історія ветеранки після 4 років війни на Донбасі

Жити з посттравматичним розладом. Історія ветеранки після 4 років війни на Донбасі

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.