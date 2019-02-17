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Бойовики шість разів порушили режим тиші, є загиблий і поранені

Від початку поточної доби окупанти двічі обстріляли позиції ОС
Минулої доби бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню. 1 український військовий загинув, ще 1 - поранений.
Бойовики шість разів порушили режим тиші, є загиблий і поранені Фото: ООС

Минулої доби окупанти 1 раз застосували озброєння, заборонене Мінськими домовленостями,  йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 17 лютого.

"У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" обстріли позицій наших захисників велися 4 рази: двічі, з гранатометів різних систем та стрілецької зброї - поблизу міста Авдіївка.

зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів - у районі населеного пункту Павлопіль; зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї - біля населеного пункту Гнутове", - заявили у штабі.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти двічі обстріляли українські позиції у районі села Кримське.

Один раз - із мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, другий - зі станкових гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

За даними розвідки, 16 лютого п'ятьох бойовиків вбито та чотирьох поранено.

"Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв наші позиції. У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" - поблизу населеного пункту Водяне з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" - в районі населеного пункту Катеринівка із мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, що з початку доби 15 лютого бойовики 8 разів обстріляли позиції українських військових, 5 із яких із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння. Унаслідок бойових дій один український військовий загинув, ще двоє отримали поранення.

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17 02 2019 10:03
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