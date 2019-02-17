Бойовики шість разів порушили режим тиші, є загиблий і поранені
Минулої доби окупанти 1 раз застосували озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 17 лютого.
"У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" обстріли позицій наших захисників велися 4 рази: двічі, з гранатометів різних систем та стрілецької зброї - поблизу міста Авдіївка.
зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів - у районі населеного пункту Павлопіль; зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї - біля населеного пункту Гнутове", - заявили у штабі.
У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти двічі обстріляли українські позиції у районі села Кримське.
Один раз - із мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, другий - зі станкових гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
За даними розвідки, 16 лютого п'ятьох бойовиків вбито та чотирьох поранено.
"Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв наші позиції. У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" - поблизу населеного пункту Водяне з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" - в районі населеного пункту Катеринівка із мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів", - йдеться у звіті.
Нагадаємо, що з початку доби 15 лютого бойовики 8 разів обстріляли позиції українських військових, 5 із яких із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння. Унаслідок бойових дій один український військовий загинув, ще двоє отримали поранення.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Українські військові випробували радіокомплекс для блокування роботи безпілолників
- ФОТО Чорний африканський леопард вперше за 110 років потрапив в об'єктив фотографа
- ФОТО Оновлено: У Києві поліція затримала і побила групу активістів "Хто замовив Гандзюк", - ВІДЕО
- Кардіомагнат: Як Тодуров заробляє мільйони на безкоштовних операціях, - ВІДЕОНерухомість на $2 млн і 10 млн грн заощаджень - що "накерував" очільник Інституту серця Борис Тодуров
- Жити з посттравматичним розладом. Історія ветеранки після 4 років війни на Донбасі"Коли повертаєшся з війни тебе суспільство інакше сприймає. Одна частина тебе боготворить – ти герой. Інша частина на тебе дивиться з запитанням: "Нафіга ти туди пішла і що там робила?" І, в принципі, відкрито це запитує. А є ще одна частина, яка дивиться на тебе, як на інваліда"