Бойовики обстріляли дрон ОБСЄ

Безпілотник місії ОБСЄ малого радіуса дії обстріляли під час польоту неподалік Металіста, що поруч з окупованим Луганськом

Зазначається, що команда СММ благополучно приземлила безпілотник та залишила цей район.

"Під час польоту БПЛА СММ малого радіуса дії приблизно за 4 км на південний захід від н. п. Металіст (непідконтрольний урядові, 7 км на північний захід від Луганська) спостерігачі чули 20 пострілів зі стрілецької зброї на відстані приблизно 1-1,5 км на північ від своєї позиції. За їхньою оцінкою, постріли були здійснені в напрямку БПЛА, який пролітав приблизно за 1 км на північ", - повідомляється у звіті Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ, інформують в "Укрінформ".

​"Згідно з аналізом даних повітряного спостереження, отриманих за допомогою цього апарата, був зафіксований чоловік, який націлив автомат на БПЛА", - повідомили в місії.

Крім того, в трьох випадках, виконуючи політ над н. п. Макіївка (непідконтрольний урядові, 12 км на північний схід від Донецька), безпілотник СММ малого радіуса зазнавав дії перешкод сигналу GPS (за оцінкою, імовірно внаслідок глушіння).

Нагадаємо, делегація України на засіданні Форуму ОБСЄ зі співробітництва в галузі безпеки розповіла про те, як сербський снайпер Беріч, що воював на Донбасі проти наших військ, став "журналістом", акредитованим при МЗС Росії.

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