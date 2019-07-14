У Франції анонсували створення космічних військ

За словами президента Франції, таке рішення має на меті поліпшити оборонні можливості країни.

Макрон зробив цю заяву, виступаючи в переддень національного свята – Дня взяття Бастилії, яке, за традицією, відзначається військовим парадом на Єлисейських полях у Парижі., інформують у "Радіо Свобода".

Таким чином Макрон підтримав нову військову доктрину, яка передбачає розвиток космічних війск.

"Аби наповнити цю доктрину змістом та забезпечити розвиток і посилення наших можливостей у космосі, наступного вересня буде створене космічне військове командування в рамках військово-повітряних сил", – заявив президент Франції і додав, що згодом цей підрозділ армії перейменують на Космічно-повітряні збройні сили.

Минулого року міністрка оборони Франції Флоренс Парлі заявила, що має намір надати Франції космічну автономію на тлі дедалі більшої загрози з боку інших сил, що беруть участь в перегонах з мілітаризації космосу.

Макрон наразі не уточнював, скільки Париж планує інвестувати в розвиток космічних військ.

Нагадаємо, Париж запровадив заборону на в'їзд у місто в будні дні для старих дизельних автомобілів, щоб поліпшити якість повітря і знизити смертність від забруднення твердими частинками.

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