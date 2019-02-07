Париж заборонив в'їзд у місто старим дизельним авто
Відповідно до нових правил, які набули чинності з 1 липня, дизельним автомобілям і вантажівкам, випущеним до 1 січня 2006 року, заборонений в'їзд в Париж з 8:00 до 20:00 з понеділка по п'ятницю. Також заборона поширюється на мотоцикли і триколісні транспортні засоби, випущені до 30 червня 2004 року, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.
Власникам автомобілів за порушення заборони загрожує штраф в розмірі 68 євро, в той час як водії вантажівки можуть бути оштрафовані до 375 євро.
Загалом під заборону потрапляють 2,7 мільйона транспортних засобів, зареєстрованих в Парижі та його передмістях.
Ці машини як і раніше зможуть їздити в передмісті, принаймні, в короткостроковій перспективі, але як тільки вони перетнуть кільцеву дорогу Парижа, вони порушать заборону.
Рішення про обмеження в'їзду прийнято після публікації звіту, що показує, що рівень забруднення в Парижі вищий, ніж в будь-якій іншій столиці ЄС.
Для дотримання заборони будуть використовувати систему відеоспостереження, щоб записувати реєстраційні номери, перевіряти вік транспортних засобів і відправляти штрафи.
До 2021 році введуть нову систему, яка буде автоматично зчитувати реєстраційні знаки і штрафувати.
Дослідження, проведене Французьким національним інститутом охорони здоров'я, показало, що забруднення твердими частинками стало причиною близько 2500 передчасних смертей в Парижі на рік і ще близько 4000 в передмістях.
Нагадаємо, що міністр навколишнього середовища Литви повідомив, що після затвердження плану скорочення забруднюючих викидів мешканцям за відмову від старого автомобіля можна буде виплачувати тисячу євро в рамках заохочення покупки нового авто.
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