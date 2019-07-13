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Економіка Китаю уповільнилась до мінімуму за 27 років

"Економіка Китаю буде сповільнюватися і у другому півріччі, оскільки зовнішній попит залишається зниженим, зростання, найімовірніше, стабілізується за умов внутрішньої підтримки"
Зростання економіки Китаю уповільнилось до найнижчого рівня від 1992 року - однією з причин цього є торговельна війна зі США.
Економіка Китаю уповільнилась до мінімуму за 27 років Фото: з вільних джерел

За даними аналітиків, у другому кварталі 2019 року ВВП Китаю зросло на 6,2% - це найменший рівень з 1992 року. Водночас офіційні дані щодо економічного зростання КНР ще не опубліковані,  повідомляє Bloomberg.

За підсумками 2019 року експерти очікують, що економіка Китаю зросте на понад 6%.

"Економіка Китаю буде сповільнюватися і у другому півріччі, оскільки зовнішній попит залишається зниженим, зростання, найімовірніше, стабілізується за умов внутрішньої підтримки. Щорічний темп зростання залишиться вищим за 6%", - заявив Ван Тао, головний економіст китайської компанії UBS AG.

Однією з головних причин такого уповільнення називають торговельну війну зі США, яка призвела до падіння зовнішнього попиту на китайську продукцію.

Нагадаємо, нещодавно Президент США Дональд Трамп і китайський лідер Сі Цзіньпін домовилися відновити торговий діалог, незважаючи на недавню ескалацію економічних суперечок, що загрожують стабільності всій світовій системі.

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13 07 2019 18:31
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