Економіка Китаю уповільнилась до мінімуму за 27 років
За даними аналітиків, у другому кварталі 2019 року ВВП Китаю зросло на 6,2% - це найменший рівень з 1992 року. Водночас офіційні дані щодо економічного зростання КНР ще не опубліковані, повідомляє Bloomberg.
За підсумками 2019 року експерти очікують, що економіка Китаю зросте на понад 6%.
"Економіка Китаю буде сповільнюватися і у другому півріччі, оскільки зовнішній попит залишається зниженим, зростання, найімовірніше, стабілізується за умов внутрішньої підтримки. Щорічний темп зростання залишиться вищим за 6%", - заявив Ван Тао, головний економіст китайської компанії UBS AG.
Однією з головних причин такого уповільнення називають торговельну війну зі США, яка призвела до падіння зовнішнього попиту на китайську продукцію.
Нагадаємо, нещодавно Президент США Дональд Трамп і китайський лідер Сі Цзіньпін домовилися відновити торговий діалог, незважаючи на недавню ескалацію економічних суперечок, що загрожують стабільності всій світовій системі.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Завод депутата Богуслаєва працює на російську оборонку і фінансує "ДНР", - Bihus.Info
- #нова_еліта. Дмитро Романович про те як зростити "східноєвропейського тигра"В рамках проекту "Нова еліта: ідеї, цінності, стиль життя" поспілкувались з кандидатом у народні депутати від партії "Голос", Дмитром Романовичем