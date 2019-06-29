Трамп і Сі Цзіньпін домовилися відновити торговий діалог
Трамп і Сі провели бесіду в кулуарах саміту "Великої двадцятки", що проходить в Осаці, Японія. Вона тривала близько півтори години. За її підсумками стало відомо, що у США наразі немає планів розширювати номенклатуру китайських товарів, що підлягають новим, більш високим митам, повідомляє "Радіо Свобода".
За словами американського президента, зустріч пройшла максимально добре, враховуючи всі супутні обставини. "Ми знову вирулили на правильну дорогу", - заявив він.
Трамп сказав, що готовий укласти "монументальну" торгову угоду з Китаєм.
"Ми не будемо обкладати податком або новими тарифами товари на величезну суму в 350 млрд доларів, які ще можна обкласти. Ми не будемо цього робити. Ми продовжимо роботу над угодою з Китаєм з того місця, на якому зупинилися", - цитує Трампа CNN.
Він додав, що Китай планує незабаром купити у США "велику кількість продуктів харчування і сільськогосподарської продукції"
Нагадаємо, що нинішній глава Білого дому Дональд Трамп заявив про свою підтримку ідеї проведення розслідування проти провідного кандидата в президенти від демократів, екс-віце-президента Джо Байдена через бізнес-зв'язки його сина з Китаєм.
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