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Бойовики обстріляли Мар’їнку з мінометів, є загиблий і поранений

Вони двічі обстріляли їх біля Мар’їнки з 82 мм мінометів, з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї біля Павлополя та з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї біля Авдіївки
Бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню, один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув та ще один отримав поранення.
Бойовики обстріляли Мар’їнку з мінометів, є загиблий і поранений Фото: ООС

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики тричі обстріляли українські опорні пункти. Про це повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил.

Вони двічі обстріляли їх біля Мар’їнки з 82 мм мінометів, з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї біля Павлополя та з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї біля Авдіївки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики вісім разів обстріляли позиції Об'єднаних сил.

Вони накрили мінометним вогнем калібру 82 мм позиції ООС біля Новоолександрівки, тричі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляли передмістя Попасної.

Також бойовики двічі обстріляли з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї українські позиції біля Катеринівки  та ще двічі з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї біля села Золоте-4.

Зазначається, що українські військові стріляли у відповідь на обстріли бойовиків.

В ООС запевнили, що військові контролюють ситуацію на лінії розмежування.

Нагадаємо, у Мінську представники ОРДЛО зірвали засідання гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи з питань Донбасу.

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22 04 2019 20:28
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