Бойовики обстріляли околиці Авдіївки, поранено військового

Кількість обстрілів, які здійснили російсько-окупаційні війська за 29 березня, зросла більш ніж вдвічі порівняно з попередньою добою

У суботу в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано один обстріл з боку російсько-окупаційних військ, один український військовий зазнав поранень.

"О 10:20 противник відкрив вогонь в бік українських позицій ОС на підступах до Авдіївки. Обстріл вівся зі сторони н.п.Спартак і тривав близько 20 хвилин", - йдеться у зведенні Міноборони щодо ситуації в районі проведення ООС станом на 12:00.

"Переважна більшість вогневих провокацій з боку противника сталися із застосуванням мінометів та ствольної артилерії. В районі проведення ООС обліковано 19 фактів порушення режиму перемир’я з боку російсько-окупаційних військ", - повідомили у штабі.

Нагадаємо, у штабі заявили про значне загострення ситуації на Донбасі. Внаслідок обстрілів один український військовий загинув, четверо дістали поранення.