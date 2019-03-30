Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Бойовики обстріляли околиці Авдіївки, поранено військового

Кількість обстрілів, які здійснили російсько-окупаційні війська за 29 березня, зросла більш ніж вдвічі порівняно з попередньою добою
У суботу в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано один обстріл з боку російсько-окупаційних військ, один український військовий зазнав поранень.
Бойовики обстріляли околиці Авдіївки, поранено військового Фото: espreso.tv

"О 10:20 противник відкрив вогонь в бік українських позицій ОС на підступах до Авдіївки. Обстріл вівся зі сторони н.п.Спартак і тривав близько 20 хвилин", - йдеться у зведенні Міноборони щодо ситуації в районі проведення ООС станом на 12:00. 

"Переважна більшість вогневих провокацій з боку противника сталися із застосуванням мінометів та ствольної артилерії. В районі проведення ООС обліковано 19 фактів порушення режиму перемир’я з боку російсько-окупаційних військ", - повідомили у штабі. 

Нагадаємо, у штабі заявили про значне загострення ситуації на Донбасі. Внаслідок обстрілів один український військовий загинув, четверо дістали поранення.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 03 2019 14:42
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Хочеш миру – готуйся до війни: Ветеран АТО Андрій Кудабеков вчить виживати в умовах небезпеки

Хочеш миру – готуйся до війни: Ветеран АТО Андрій Кудабеков вчить виживати в умовах небезпеки

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.