CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ суботу в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано один обстріл з боку російсько-окупаційних військ, один український військовий зазнав поранень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Бойовики обстріляли околиці Авдіївки, поранено військового
Кількість обстрілів, які здійснили російсько-окупаційні війська за 29 березня, зросла більш ніж вдвічі порівняно з попередньою добою
Фото: espreso.tv
"О 10:20 противник відкрив вогонь в бік українських позицій ОС на підступах до Авдіївки. Обстріл вівся зі сторони н.п.Спартак і тривав близько 20 хвилин", - йдеться у зведенні Міноборони щодо ситуації в районі проведення ООС станом на 12:00.
"Переважна більшість вогневих провокацій з боку противника сталися із застосуванням мінометів та ствольної артилерії. В районі проведення ООС обліковано 19 фактів порушення режиму перемир’я з боку російсько-окупаційних військ", - повідомили у штабі.
Нагадаємо, у штабі заявили про значне загострення ситуації на Донбасі. Внаслідок обстрілів один український військовий загинув, четверо дістали поранення.
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