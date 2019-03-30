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У штабі заявили про значне загострення ситуації на Донбасі

Внаслідок обстрілів один український військовий загинув, четверо дістали поранення
Упродовж 29 березня бойовики на Донбасі 19 разів порушили режим припинення вогню, зокрема застосувавши артилерію різних калібрів.
У штабі заявили про значне загострення ситуації на Донбасі Фото: unian.ua

Бойовики обстрілювали позиції української армії з артилерійських систем, мінометів, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, 16 разів використавши зброю, заборонену Мінськими домовленостями, повідомили в штабі операції Об’єднаних сил.

Обстріли з боку бойовиків зафіксували біля Авдіївки, а також селищ Широкине, Водяне, Лебединське, Павлопіль, Верхноторецьке, Троїцьке, Новоалександрівка, Кримське, Золоте-4, Попасна, Зайцеве та Хутів Вільний.

Внаслідок обстрілів один український військовий загинув, четверо дістали поранення. Вогнем у відповідь, за даними штабу, вбито чотирьох бойовиків, ще шістьох поранено.

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"Також вогнем у відповідь знищено зенітний ракетний комплекс "Оса-АКМ" та станцію РЕБ Р-330Ж "Житель" російсько-окупаційних військ. Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 29 березня у зоні бойових дій на Донбасі загинув військовий.

 
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30 03 2019 10:25
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