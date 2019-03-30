У штабі заявили про значне загострення ситуації на Донбасі
Бойовики обстрілювали позиції української армії з артилерійських систем, мінометів, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, 16 разів використавши зброю, заборонену Мінськими домовленостями, повідомили в штабі операції Об’єднаних сил.
Обстріли з боку бойовиків зафіксували біля Авдіївки, а також селищ Широкине, Водяне, Лебединське, Павлопіль, Верхноторецьке, Троїцьке, Новоалександрівка, Кримське, Золоте-4, Попасна, Зайцеве та Хутів Вільний.
Внаслідок обстрілів один український військовий загинув, четверо дістали поранення. Вогнем у відповідь, за даними штабу, вбито чотирьох бойовиків, ще шістьох поранено.
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"Також вогнем у відповідь знищено зенітний ракетний комплекс "Оса-АКМ" та станцію РЕБ Р-330Ж "Житель" російсько-окупаційних військ. Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 29 березня у зоні бойових дій на Донбасі загинув військовий.
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