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Бойовики обстріляли Піски з мінометів, є поранений

В ООС запевнили, що військові контролюють ситуацію на лінії розмежування
Бойовики тричі порушили режим припинення вогню, один військовослужбовець Об'єднаних сил поранений.
Бойовики обстріляли Піски з мінометів, є поранений Фото: ООС

"У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти відкривали вогонь у районі населеного пункту Піски – з мінометів калібру 82 мм", - повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил.

У смузі оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики двічі обстріляли українські позиції - з мінометів 120-го калібру – поблизу Новолуганського та з гранатометів різних систем та стрілецької зброї – у районі населеного пункту Шуми.

В ООС запевнили, що військові контролюють ситуацію на лінії розмежування.

Нагадаємо, що військовослужбовці батальйонної тактичної групи полку спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України, що тримають оборону на Світлодарському напрямку, 1 березня збили безпілотник бойовиків.

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01 03 2019 19:10
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