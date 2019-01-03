Бойовики обстріляли Піски з мінометів, є поранений

В ООС запевнили, що військові контролюють ситуацію на лінії розмежування

Бойовики тричі порушили режим припинення вогню, один військовослужбовець Об'єднаних сил поранений.

"У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти відкривали вогонь у районі населеного пункту Піски – з мінометів калібру 82 мм", - повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил.

У смузі оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики двічі обстріляли українські позиції - з мінометів 120-го калібру – поблизу Новолуганського та з гранатометів різних систем та стрілецької зброї – у районі населеного пункту Шуми.

В ООС запевнили, що військові контролюють ситуацію на лінії розмежування.

Нагадаємо, що військовослужбовці батальйонної тактичної групи полку спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України, що тримають оборону на Світлодарському напрямку, 1 березня збили безпілотник бойовиків.