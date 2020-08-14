Бойовики обстріляли позиції ООС біля Авдіївки

Українські війська не відповідали на провокацію

У зоні проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано чергове порушення режиму припинення вогню на Донбасі. Обстріл стався в районі Авдіївки.

Повідомляється, що за сьогодні зафіксовано один обстріл українських позицій з боку збройних формувань Російської Федерації, повідомляє "РБК-Україна".

"Близько 10:00 супротивник зробив кілька черг із стрілецької зброї в районі Авдіївки. Враховуючи провокаційних характер обстрілу, українські військові вогонь не відкривали. Бойових втрат немає", - зазначив він.

Нагадаємо, що наступна зустріч у Мінському форматі відбудеться 18 серпня попри протести в Білорусі