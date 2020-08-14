CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ зоні проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано чергове порушення режиму припинення вогню на Донбасі. Обстріл стався в районі Авдіївки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Бойовики обстріляли позиції ООС біля Авдіївки
Українські війська не відповідали на провокацію
Фото: unian.net
Повідомляється, що за сьогодні зафіксовано один обстріл українських позицій з боку збройних формувань Російської Федерації, повідомляє "РБК-Україна".
"Близько 10:00 супротивник зробив кілька черг із стрілецької зброї в районі Авдіївки. Враховуючи провокаційних характер обстрілу, українські військові вогонь не відкривали. Бойових втрат немає", - зазначив він.
Нагадаємо, що наступна зустріч у Мінському форматі відбудеться 18 серпня попри протести в Білорусі
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14 08 2020 14:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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