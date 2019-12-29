Бойовики обстріляли позиції ООС з важкої артилерії
"Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених мінськими домовленостями 120-мм мінометів, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - йдеться у ранковому зведенні штабу ООС, передає LB.ua.
Бойовики стріляли біля Широкиного - з ручного протитанкового гранатомета, Авдіївки - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, Водяного - з автоматичних гранатометів, Кримського - з озброєння БМП, Оріхового - з міномета калібру 120 мм - 5 мін, тричі поблизу Новолуганського - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Вчора, 28 грудня, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.
З початку неділі російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.
Раніше проросійські збройні формування двічі відкривали вогонь із гранатометів і кулеметів поруч з позиціями українських військових неподалік н.п. Старогнатівка Донецької області.
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