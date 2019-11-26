CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУранці 26 листопада проросійські збройні формування двічі відкривали вогонь із гранатометів і кулеметів поруч з позиціями українських військових неподалік н.п. Старогнатівка Донецької області.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У штабі ООС заявили про провокації бойовиків біля ділянки розведення військ
Вони відкрили вогонь у бік українських позицій
Зокрема, вогонь вівся у напрямку від н.п. Петрівське, розташованого безпосередньо біля ділянки розведення військ №3.
"Так російські окупанти, намагаючись викликати у відповідь вогонь напередодні зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську, хочуть звинуватити нашу державу в порушенні Мінських угод", - уточнили у штабі, передає LB.ua.
Об'єднані сили не відкривали вогню у відповідь.
Нагадаємо, що опівдні понеділка, 11 листопада, завершилася практична фаза розведення сил і техніки сторін на Донбасі на ділянці Богданівка-Петрівське.
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26 11 2019 14:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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