Бойовики обстріляли позиції ЗСУ з керованих ракет, поранено одного військового
"У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти чотири рази відкривали вогонь по наших опорних пунктах: з мінометів калібру 120 мм та двічі з ручних протитанкових гранатометів – у районі населеного пункту ВОДЯНЕ; з мінометів калібру 82 мм та протитанкових ракетних комплексів – біля населеного пункту ЧЕРМАЛИК; зі стрілецької та снайперської зброї – поблизу села ГНУТОВЕ", - інформує прес-центр штабу ООС.
"У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник тричі обстріляв наші позиції: двічі – з артилерійських систем калібру 122 мм та протитанкових ракетних комплексів, і у подальшому – з мінометів калібру 82 мм – у районі населеного пункту КРИМСЬКЕ; з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу населеного пункту НОВОЛУГАНСЬКЕ", - йдеться у повідомленні.
У результаті обстрілів один український захисник був поранений.
Підрозділи, на які здійснювався вогневий вплив, дали противнику адекватну відповідь зі штатного озброєння. Втрати противника уточнюються.
Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.
Нагадаємо, що минулої доби бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню. 3 українських військових отримали поранення.
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