Бойовики обстріляли позиції ЗСУ з керованих ракет, поранено одного військового

Протягом поточної доби бойовики сім разів обстріляли позиції наших військ, чотири рази застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями і витративши 32 снаряди та міни калібрів 122, 120 та 82 мм. Також по позиціях наших захисників чотири рази було виконано пуски керованих ракет. Зафіксовано діяльність снайпера противника.

"У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти чотири рази відкривали вогонь по наших опорних пунктах: з мінометів калібру 120 мм та двічі з ручних протитанкових гранатометів – у районі населеного пункту ВОДЯНЕ; з мінометів калібру 82 мм та протитанкових ракетних комплексів – біля населеного пункту ЧЕРМАЛИК; зі стрілецької та снайперської зброї – поблизу села ГНУТОВЕ", - інформує прес-центр штабу ООС.

"У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник тричі обстріляв наші позиції: двічі – з артилерійських систем калібру 122 мм та протитанкових ракетних комплексів, і у подальшому – з мінометів калібру 82 мм – у районі населеного пункту КРИМСЬКЕ; з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу населеного пункту НОВОЛУГАНСЬКЕ", - йдеться у повідомленні.

У результаті обстрілів один український захисник був поранений.

Підрозділи, на які здійснювався вогневий вплив, дали противнику адекватну відповідь зі штатного озброєння. Втрати противника уточнюються.

Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.

Нагадаємо, що минулої доби бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню. 3 українських військових отримали поранення.