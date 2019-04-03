Бойовики обстріляли Водяне з мінометів, є загиблий

В ООС запевнили, що військові контролюють ситуацію на лінії розмежування

Бойовики шість разів порушили режим припинення вогню, один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув.

"У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти здійснили п'ять обстрілів позицій наших військ: з танків, артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та протитанкових ракетних комплексів – у районі населеного пункту Лебединське", - повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил.

Крім того, бойовики обстріляли позиції ООС двічі, з мінометів 120-го калібру – поблизу Водяного, з артилерійських систем калібру 122 мм – у районі Широкиного та з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів – біля селища Піски.

"У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв з мінометів калібру 120 мм наших захисників у районі селища міського типу Зайцеве", - додали у штабі.

В ООС запевнили, що військові контролюють ситуацію на лінії розмежування.

Нагадаємо, що обстановка в зоні операції Об'єднаних сил залишається напруженою, внаслідок одного з ворожих обстрілів вранці помер боєць 1999 року народження.