На Донбасі вранці загинув 20-річний захисник України

Обстановка в зоні операції Об'єднаних сил залишається напруженою, внаслідок одного з ворожих обстрілів вранці помер боєць 1999 року народження.

"Російсько-окупаційні війська зранку вдалися до підступних обстрілів опорних пунктів підрозділів Об’єднаних сил із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння", – повідомляє Міністерство оборони 4 березня у зведенні за 12:00.

На Луганському напрямку противник близько 8.30 випустив 3 міни калібру 120 мм по наших позиціях неподалік Зайцевого.

На Донецькому напрямку окупанти у період з 6-ї ранку до 9.45 здійснили 4 обстріли.

Найбільш тривалим і потужним став обстріл в районі Лебединського. З боку окупованої Ужівки ворог понад три з половиною години вів вогонь з артилерії 122-го калібру, озброєння танку, міномету калібру 120 мм, а також протитанкового ракетного комплексу.

Поблизу Водяного українські захисники нарахували на своїх позиціях 12 розривів мін 120-го калібру, так само випущених противником з боку Ужівки.

12 артилерійських снарядів калібру 122 мм розірвалися в районі Широкиного.

Крім того, зафіксовано активність російсько-окупаційних військ біля Пісків, де окупанти 15 хвилин вели вогонь з мінометів 82-го калібру та великокаліберного кулемету.

"Внаслідок одного з ворожих обстрілів вранці обірвалося життя одного українського захисника 1999 року народження" – повідомляє Міноборони, висловлюючи співчуття рідним, близьким та бойовим побратимам загиблого.

За даними штабу, 3 березня обстановка на лінії бойового зіткнення мала "певні ознаки до загострення через збільшення противником кількості обстрілів наших оборонних позицій із забороненого Мінськими домовленостями озброєння".

На Луганському напрямку минулої доби відбулося 7 прицільних обстрілів, на Донецькому ворог двічі порушив режим тиші – загалом за минулу добу по позиціях українських військ 9 разів вели вогонь, один військовослужбовець отримав поранення.

За даними розвідки, двох окупантів було знищено, одного поранено.

За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, противник "цілеспрямовано провокує ескалацію бойових дій на сході України, у т.ч. в інтересах виконання замовлень російських військових навчальних та науково-дослідницьких закладів".

Нагадаємо, що минулої доби російські окупаційні війська 9 разів порушили режим припинення вогню, десять разів застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.