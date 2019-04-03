Війна на сході: 9 обстрілів за добу, бійці ООС знову знищили російський БПЛА

Минулої доби російські окупаційні війська 9 разів порушили режим припинення вогню, десять разів застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог обстріляв українські позиції з мінометів калібрів 120 та 82 мм у районі населеного пункту Водяне і з мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів поблизу села Гнутове, зазначають у прес-центрі ООС.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив сім обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил.

"З мінометів калібру 120 мм ворог бив поблизу населених пунктів Новозванівка, Новоолександрівка та Хутір Вільний, з мінометів 120-го калібру та автоматичних станкових гранатометів – біля селища Новолуганське, з мінометів 120-го та 82-го калібру, озброєння бойових машин піхоти та великокаліберних кулеметів – поблизу міста Попасна, з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів – у районі населеного пункту Лобачеве, з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї – у районі села Кримське". - йдеться у повідомленні штабу ООС.

Загалом окупанти витратили 100 мін різних калібрів.

В результаті обстрілів один військовослужбовець був поранений.

У штабі ООС підкреслюють, що жоден з обстрілів не залишився без адекватної відповіді вогнем з чергових вогневих засобів.

За даними розвідки, двох окупантів було знищено, одного поранено. Також було збито один БПЛА противника типу "Орлан-10".

Станом на 7:00 4 березня противник двічі обстріляв з мінометів калібру 120 мм позиції підрозділів Об'єднаних сил в районі населених пунктів Лебединське та Водяне. Втрат немає.

Нагдаємо, що внаслідок бойових дій на Донбасі у неділю, 3 березня, дістав поранення один український військовий. Бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню, ідеться у зведенні штабу операції Об'єднаних сил.