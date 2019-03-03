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У зоній бойових дій на Донбасі поранено одного військового

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики відкривали вогонь по позиціях ЗСУ
Унаслідок бойових дій на Донбасі у неділю, 3 березня, дістав поранення один український військовий. Бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню, ідеться у зведенні штабу операції Об'єднаних сил.
У зоній бойових дій на Донбасі поранено одного військового Фото: ООС

Усі вісім разів бойовики застосовували озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, повідомляє ООС.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовиками були обстріляні позиції ЗСУ біля Водяного та Гнутового.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики відкривали вогонь по позиціях ЗСУ біля Новозванівки, Новоолександрівки, Золотого, Новолуганського, Попасної та Кримського.

Нагадаємо, що 2 березня у зоні бойових дій на Донбасі один український військовий дістав поранення.

Упродовж 1 березня бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, внаслідок чого один український військовий дістав поранення.

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03 03 2019 20:24
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