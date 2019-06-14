Бойовики обстріляли житлові будинки в Мар'їнці, постраждали четверо людей

За фактом відкрито кримінальне провадження за ст.258 "Терористичний акт"

Внаслідок обстрілу бойовиками житлового будинку в Мар'їнці постраждали четверо людей, серед яких – дитина.

В результаті обстрілів були пошкоджені три будинки та господарські приміщення. За фактом відкрито кримінальне провадження за ст.258 "Терористичний акт", повідомляє прес-служба поліції Донецької області.

"Правоохоронці задокументували пошкодження трьох житлових будинків по вулиці Шевченка та Героїв Чорнобиля. По вулиці Шевченка проживає велика родина із 7 осіб, 4 з них отримали поранення різного ступеню важкості. 86-річного дідуся, 57-річну та 30-річну жінок, а також 9-річну дитину госпіталізовано до лікарні. У найважчому стані знаходиться дідусь. Дитина отримала легку контузію", - йдеться у повідомленні.

Сьогодні в ООС повідомляли про обстріл бойовиками житлового будинку у Мар'їнці. У прес-центрі зазначили, що постраждав лише господар будинку.

Нагадаємо, протягом 14 червня Збройні формування Російської Федерації 29 разів порушили режим припинення вогню. З них три рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 152 мм артилерії, мінометів калібру 82 мм.