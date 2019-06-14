Ранкове зведення: Окупанти 29 разів порушили режим "тиші", один боєць поранений

З них три рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 152 мм артилерії, мінометів калібру 82 мм.

Противник також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 17 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил: чотири рази Водяне – із гранатометів різних систем та стрілецької зброї; Новоселівка Друга – гранатомети різних систем; три рази район населеного пункту Широкине – гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети; двічі Новотроїцьке - із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; Новомихайлівку - із гранатометів різних систем та стрілецької зброї; два рази поблизу Лебединського – із протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; в районі Березового – автоматичні гранатомети та стрілецька зброя; поблизу населеного пункту Талаківка – із протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; Богданівка – великокаліберні кулемети та стрілецька зброя; Талаківка – протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 11 разів: Борівське – артилерія калібру 152 мм; район населеного пункту Луганське – автоматичні гранатомети, стрілецька зброя; двічі Золоте-4 – міномети калібру 82 мм міномети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя; Зайцеве – гранатомети різних систем; два рази Південне - гранатомети різних систем та стрілецька зброя; поблизу Луганського - гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя; Станиця Луганська – стрілецька зброя; двічі Кримське - гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя.

Унаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення та ще один бойову травму. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки 13 червня один окупант отримав поранення, а також було знищено одну вантажівку та гаубицю Д-30.

Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил двічі.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" ворог здійснив один обстріли позицій українських захисників: поблизу населеного пункту Мар'їнка – міномети різних систем та стрілецька зброя.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил: Південне – гранатомети різних систем та стрілецька зброя.

Нагадаємо, моніторингова місія ООН з прав людини в Україні з квітня 2014 року до 9 червня 2019 року зафіксувала 3332 смерті серед цивільного населення на Донбасі, ще понад 7000 осіб дістали поранень.

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