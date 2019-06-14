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Україна зробить добровільний внесок в ОАД, щоб отримати міжнародну підтримку

Кабінет міністрів вирішив здійснити добровільний внесок до Організації американських держав (ОАД).
У Кабміні пояснили, що здійснення Україною добровільного внеску до ОАД має на меті створити платформу для розширення співпраці з країнами ОАД та зміцнення міжнародної підтримки України, у тому числі у рамках ООН та інших міжнародних організацій, в умовах російської агресії.
Україна зробить добровільний внесок в ОАД, щоб отримати міжнародну підтримку Засідання кабміну. Фото: КМУ.

"Кабінет Міністрів ухвалив рішення щодо здійснення добровільного внеску України до Організації американських держав (ОАД) як постійного спостерігача, що сприятиме поглибленню політичного діалогу з державами Північної та Південної Америки, зокрема з питань регіональної та глобальної безпеки, боротьби з тероризмом та наркобізнесом, правозахисної діяльності, а також розвитку торговельно-економічного співробітництва із зазначеними державами", - йдеться у повідомленні на сайті Кабінету міністрів України, інформують в "УП".

Згідно із розпорядженням від 12 червня, Кабмін погодився на пропозицію МЗС щодо здійснення добровільного внеску України до Організації американських держав у сумі 40 000 доларів США за рахунок коштів бюджетної програми 1401020 "Внески України до бюджетів ООН, органів і спеціалізованих установ системи ООН, інших міжнародних організацій та конвенційних органів".

Нагадаємо, голова Національного банку України Яків Смолій пропонує почати переговори з Міжнародним валютним фондом щодо початку нової програми кредитної підтримки України ще цього року, тобто до закінчення поточної програми stand-by.

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14 06 2019 08:09
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