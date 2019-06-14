Україна зробить добровільний внесок в ОАД, щоб отримати міжнародну підтримку
"Кабінет Міністрів ухвалив рішення щодо здійснення добровільного внеску України до Організації американських держав (ОАД) як постійного спостерігача, що сприятиме поглибленню політичного діалогу з державами Північної та Південної Америки, зокрема з питань регіональної та глобальної безпеки, боротьби з тероризмом та наркобізнесом, правозахисної діяльності, а також розвитку торговельно-економічного співробітництва із зазначеними державами", - йдеться у повідомленні на сайті Кабінету міністрів України, інформують в "УП".
Згідно із розпорядженням від 12 червня, Кабмін погодився на пропозицію МЗС щодо здійснення добровільного внеску України до Організації американських держав у сумі 40 000 доларів США за рахунок коштів бюджетної програми 1401020 "Внески України до бюджетів ООН, органів і спеціалізованих установ системи ООН, інших міжнародних організацій та конвенційних органів".
Нагадаємо, голова Національного банку України Яків Смолій пропонує почати переговори з Міжнародним валютним фондом щодо початку нової програми кредитної підтримки України ще цього року, тобто до закінчення поточної програми stand-by.
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