Бойовики обстріляли Золоте-5, - СЦКК
"У своїх повідомленнях бойовики звинуватили українські підрозділи в обстрілах зі стрілецької зброї, РПГ та іншими вогневими засобами місцевих дитячого садка, школи та житлових будинків. ... Під час детального вивчення відстані, профілю висот місцевості, тактико-технічних характеристик застосованого озброєння, напрямку, з якого вівся обстріл і також порядку розміщення позицій підрозділів ООС та збройних формувань РФ, стає зрозумілим непричетність підрозділів Об’єднаних сил до обстрілу", - заявили у прес-центрі штабу ООС.
Інформацію про обстріл дитячого заклада, школи та житлових будинків мирних мешканців Золотого-5 було оприлюднено на онлайн-ресурсах бойовиків 31 січня та 1 лютого.
Зокрема, нібито пошкоджені будівлі розміщено в різних районах і всередині щільних забудов житлових кварталів населеного пункту.
"Найближчі позиції підрозділів ООС розташовані на віддаленні, що унеможливлює застосування СПГ та стрілецької зброї, яке могло б спричинити пошкодження житлових будинків. Перевищення висот не дозволяє вести вогонь з позицій ООС", - заявили у штабі.
Нагадаємо, що у зоні Операції об’єднаних сил поблизу Павлополя зник військовослужбовець розвідувального взводу одного з підрозділів 79-ї десантно-штурмової бригади. Згодом повідомили, військовий потрапив у полон до бойовиків.
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