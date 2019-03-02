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Бойовики обстріляли Золоте-5, - СЦКК

Незаконні збройні формування намагалися видати це за обстріл українських військових
Незаконні збройні формування ОРДЛО здійснили обстріли н.п. Золоте-5 та намагаються звинуватити у цьому підрозділи Об’єднаних сил.
Бойовики обстріляли Золоте-5, - СЦКК Фото:УНІАН

"У своїх повідомленнях бойовики звинуватили українські підрозділи в обстрілах зі стрілецької зброї, РПГ та іншими вогневими засобами місцевих дитячого садка, школи та житлових будинків. ... Під час детального вивчення відстані, профілю висот місцевості, тактико-технічних характеристик застосованого озброєння, напрямку, з якого вівся обстріл і також порядку розміщення позицій підрозділів ООС та збройних формувань РФ, стає зрозумілим непричетність підрозділів Об’єднаних сил до обстрілу", - заявили у прес-центрі штабу ООС.

Інформацію про обстріл дитячого заклада, школи та житлових будинків  мирних мешканців Золотого-5 було оприлюднено на онлайн-ресурсах бойовиків 31 січня та 1 лютого.

Зокрема, нібито пошкоджені будівлі розміщено в різних районах і всередині щільних забудов житлових кварталів населеного пункту.

"Найближчі позиції підрозділів ООС розташовані на віддаленні, що унеможливлює застосування СПГ та стрілецької зброї, яке могло б спричинити пошкодження житлових будинків. Перевищення висот не дозволяє вести вогонь з позицій ООС", - заявили у штабі.

Нагадаємо, що у зоні Операції об’єднаних сил поблизу Павлополя зник військовослужбовець розвідувального взводу одного з підрозділів 79-ї десантно-штурмової бригади. Згодом повідомили, військовий потрапив у полон до бойовиків.

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03 02 2019 12:47
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