Бойовики передали тіло військового, який зник під час бою поблизу Миколаївки

Бойовики 8 травня передали українській стороні тіло українського морського піхотинця Дениса Козьми, який зник під час бою поблизу села Миколаївка, що на Донеччині.

Рідних військового вже повідомили про загибель, зазначили у штабі, інформує "Громадське".

Про зникнення Козьми 35 окрема бригада морської піхоти повідомила 5 травня.

За їхньою інформацією, бойовики намагалися непомітно пройти через смугу забезпечення біля позиції ООС поблизу Миколаївки. Військові операції, які в цей час несли чергування, відкрили вогонь по бойовиках, аби змусити їх відступати. До українських військових підійшла резервна група - бойовики почали їх обстрілювати з кулеметів і стрілецької зброї. Саме під час цього бою зник Козьма.

Нагадаємо, що у зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі кілька днів тому під час бою з диверсантами зник український військовослужбовець.