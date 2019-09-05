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Бойовики передали тіло військового, який зник під час бою поблизу Миколаївки

Про зникнення Козьми 35 окрема бригада морської піхоти повідомила 5 травня
Бойовики 8 травня передали українській стороні тіло українського морського піхотинця Дениса Козьми, який зник під час бою поблизу села Миколаївка, що на Донеччині.
Бойовики передали тіло військового, який зник під час бою поблизу Миколаївки Фото: facebook.com

Рідних військового вже повідомили про загибель, зазначили у штабі, інформує "Громадське".

Про зникнення Козьми 35 окрема бригада морської піхоти повідомила 5 травня.

За їхньою інформацією, бойовики намагалися непомітно пройти через смугу забезпечення біля позиції ООС поблизу Миколаївки. Військові операції, які в цей час несли чергування, відкрили вогонь по бойовиках, аби змусити їх відступати. До українських військових підійшла резервна група - бойовики почали їх обстрілювати з кулеметів і стрілецької зброї. Саме під час цього бою зник Козьма.

Нагадаємо, що у зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі кілька днів тому під час бою з диверсантами зник український військовослужбовець.

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09 05 2019 15:22
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