CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБойовики 8 травня передали українській стороні тіло українського морського піхотинця Дениса Козьми, який зник під час бою поблизу села Миколаївка, що на Донеччині.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Бойовики передали тіло військового, який зник під час бою поблизу Миколаївки
Про зникнення Козьми 35 окрема бригада морської піхоти повідомила 5 травня
Фото: facebook.com
Рідних військового вже повідомили про загибель, зазначили у штабі, інформує "Громадське".
Про зникнення Козьми 35 окрема бригада морської піхоти повідомила 5 травня.
За їхньою інформацією, бойовики намагалися непомітно пройти через смугу забезпечення біля позиції ООС поблизу Миколаївки. Військові операції, які в цей час несли чергування, відкрили вогонь по бойовиках, аби змусити їх відступати. До українських військових підійшла резервна група - бойовики почали їх обстрілювати з кулеметів і стрілецької зброї. Саме під час цього бою зник Козьма.
Нагадаємо, що у зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі кілька днів тому під час бою з диверсантами зник український військовослужбовець.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
09 05 2019 15:22 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Вінницю затопило: Наслідки негоди: ФОТО, ВІДЕО
- ФОТО "Обливаний" понеділок у Львові. "Дісталось" і меру Садовому, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Як горів Собор Паризької Богоматері і що від нього залишилось, - ФОТО
- Засновники Veterano Brownie: Для нас це більше, ніж бізнесВідома сімейна пара вже давно мріяла про власний заклад
- #МоваНаЧасі: що передбачає ухвалений закон про українську мовуПояснюємо чому та чим важливий законопроект №5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної"