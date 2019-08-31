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Бойовики попросили про режим тиші й відкрили вогонь, поранено українського військового

Окупанти мали намір забрати тіла знищених "Азовом" членів ДРГ
У районі населеного пункту Зайцеве на Донбасі бойовики попросили в української сторони про режим тиші для того, щоб забрати тіла загиблих, але обстріляли позиції сил ООС. Один український військовослужбовець зазнав поранення.
Бойовики попросили про режим тиші й відкрили вогонь, поранено українського військового

Згідно з повідомленням, о 13:30 31 серпня бойовики попросили Об'єднані сили дозволити їм забрати тіла загиблих - членів диверсійно-розвідувальної групи, які були недавно ліквідовані бійцями полку "Азов" у районі Світлодарської дуги. Українська сторона підтвердила запит на режим тиші на вказаний період, повідомляє пресцентр ООС.

"Однак у ворога була інша мета - скористатися затишшям, приспати пильність і завдати поразки нашим підрозділам. З цією метою він, порушуючи режим тиші, зухвало почав обстріл із застосуванням гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

Під час потужного ворожого обстрілу один український військовослужбовець був поранений. Йому вже надано кваліфіковану медичну допомогу, стан його здоров'я - середньої тяжкості.

Нагадаємо, що у вівторок, 27 серпня, російсько-окупаційні війська 5 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі, один український військовий поранений.

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