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Окупанти порушили "тишу" біля п’яти населених пунктів, поранений боєць ЗСУ

"Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї"
У вівторок, 27 серпня, російсько-окупаційні війська 5 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі, один український військовий поранений
Окупанти порушили "тишу" біля п’яти населених пунктів, поранений боєць ЗСУ Фото: unian.net

"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - зазначається у повідомленні прес-центру штабу ОС у Facebook.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 4 обстріли позицій Об'єднаних сил: неподалік Талаківки з напрямку Пікузів – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї; в районі Водяного з напрямку Азова – з ручних протитанкових гранатометів; близько Павлополя з напрямку Українського – з автоматичних гранатометів; поблизу Мар'їнки з напрямку Трудівського – з підствольних гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил: поблизу Світлодарська з напрямку Лозового – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї.

Нагадаємо, що впродовж минулої доби під час ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

 
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