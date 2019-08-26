Окупанти на Донбасі вісім разів порушили "тишу", один військовий поранений
"Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - повідомляє прес-центр штабу ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил: два рази неподалік Водяного з напрямків Ужівки та Пікузів – з гранатометів різних систем; поблизу Лебединського з напрямку Ужівки – зі стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил: двічі поблизу Новолуганського з напрямку Доломітного – із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; неподалік Травневого з напрямку Доломітного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поблизу Шумів з напрямку району Шахта 6-7 – з ручного протитанкового гранатомета; неподалік Луганського з напрямку Логвіново – з автоматичного гранатомета.
Впродовж поточної доби під час ворожих обстрілів 1 військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.
Нагадаємо, що 25 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
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