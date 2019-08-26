CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ неділю, 25 серпня, в зоні бойових дій на Донбасі відбулося 13 обстрілів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
За добу на Донбасі сталося 13 обстрілів
У зведенні йдеться про одного загиблого, хоча відомо про двох
Фото: Андрій Попіль
У повідомленні йдеться, що за минулу добу загинув один військовий, хоча насправді двоє, і поранені ще троє, повідомляє пресцентр ООС.
Обстріли відбувалися в районі населених пунктів Миколаївка, Водяне, Мар'їнка, Авдіївка, Павлопіль, Троїцьке, Шуми, Золоте-4, Південне.
Нагадаємо, що сьогодні, 24 серпня, фахівці ДСНС розпочали, після обстеження, демонтаж фортифікаційної споруди ближнього до мосту опорного пункту в районі Станиці Луганської.
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