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За добу на Донбасі сталося 13 обстрілів

У зведенні йдеться про одного загиблого, хоча відомо про двох
У неділю, 25 серпня, в зоні бойових дій на Донбасі відбулося 13 обстрілів.
За добу на Донбасі сталося 13 обстрілів Фото: Андрій Попіль

У повідомленні йдеться, що за минулу добу загинув один військовий, хоча насправді двоє, і поранені ще троє, повідомляє пресцентр ООС.

Обстріли відбувалися в районі населених пунктів Миколаївка, Водяне, Мар'їнка, Авдіївка, Павлопіль, Троїцьке, Шуми, Золоте-4, Південне.

Нагадаємо, що сьогодні, 24 серпня, фахівці ДСНС розпочали, після обстеження, демонтаж фортифікаційної споруди ближнього до мосту опорного пункту в районі Станиці Луганської.

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