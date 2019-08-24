Українська сторона почала демонтаж укріплень у Станиці, - ФОТО

На зазначену ділянку прибули представники СММ ОБСЄ "з метою оцінки оперативної обстановки, з’ясування поточного стану справ на нашій стороні та заходів, які проводяться"

Сьогодні, 24 серпня, фахівці ДСНС розпочали, після обстеження, демонтаж фортифікаційної споруди ближнього до мосту опорного пункту в районі Станиці Луганської.

Це підготовка до ремонту мосту, який в цьому місці є єдиним переходом між підконтрольною уряду України територією Луганщини та ОРЛО, повідомляє штаб ООС з посиланням на Українську сторону спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

"Після обстеження о 10.35 год. група ДСНС розпочала демонтаж споруди та її розбирання. Станом на 11.15 год. розрахунок піротехнічного підрозділу ДСНС демонтував 10 одиниць покришок на ближньому, до зруйнованого мосту, опорному пункті", - йдеться в повідомленні.



Фото: facebook.com/pressjfo.news

Як зазначається, сьогодні зранку, перед початком демонтажу, група підрозділу ДСНС України розпочала роботи щодо обстеження фортифікаційної споруди опорного пункту, в районі населеного пункту Станиця Луганська, на наявність вибухонебезпечних предметів з правої сторони від дороги у напрямку незаконних збройних формувань РФ.

Українська сторона СЦКК також повідомила, що на зазначену ділянку прибули представники СММ ОБСЄ "з метою оцінки оперативної обстановки, з’ясування поточного стану справ на нашій стороні та заходів, які проводяться".



Фото: facebook.com/pressjfo.news

Зокрема, представники СММ ОБСЄ зафіксували хід робіт, які проводить українська сторона біля зруйнованого мосту.

Також українська сторона СЦКК зазначає, що станом на 12.00 годину з боку окупаційної влади будь яких інженерних робіт не проводиться, як видно на фото.



Фото: facebook.com/pressjfo.news

"Наголошуємо, що у разі відсутності синхронних дій з боку російських найманців та їх збройних формувань українська сторона змушена буде припинити зазначені вище роботи", - підкреслено в повідомленні.

Українська сторона СЦКК підкреслила, що блокування окупаційною адміністрацією робіт в Станиці Луганській в черговий раз свідчить про небажання російських найманців та їхніх збройних формувань розпочати практичні заходи по демонтажу фортифікаційних споруд на своїй території, та в подальшому надати можливість перейти до реальних дій по ремонту зруйнованої частини мосту.



Фото: facebook.com/pressjfo.news

Учасники Тристоронньої контактної групи на зустрічі в Мінську 17 липня дійшли порозуміння щодо ремонту й експлуатації мосту в Станиці Луганській. Згідно з досягнутими домовленостями сторони одночасно мають розпочати ремонт мосту: українська сторона відновить завалений проліт, а ОРЛО - покриття та огородження.

Нагадаємо, що 31 липня Тристороння контактна група домовилася про початок розмінування прилеглих до мосту в Станиці Луганській територій з 1 серпня.